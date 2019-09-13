Минэкономразвития предложило приватизировать банки, подконтрольные ЦБ

Контролируемые ЦБ банки необходимо продать за реальную стоимость, уверен Максим Орешкин
Банки, находящиеся под контролем ЦБ РФ, могут быть приватизированы. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Министр пояснил, что стоит вопрос о приватизации контролируемых ЦБ банков. «Их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю», — приводит РБК слова министра.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в целом по российской экономике существует план, по которому доля государства должна снизиться с 46-47% до 42%. При этом доля госбанков в российской банковской системе выше — около 70%. Она резко выросла в 2017 году: тогда ЦБ забрал на санацию три крупных банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.