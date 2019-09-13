12 сентября 2019

Минэкономразвития предложило приватизировать банки, подконтрольные ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Контролируемые ЦБ банки необходимо продать за реальную стоимость, уверен Максим ОрешкинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Банки, находящиеся под контролем ЦБ РФ, могут быть приватизированы. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Министр пояснил, что стоит вопрос о приватизации контролируемых ЦБ банков. «Их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю», — приводит РБК слова министра.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в целом по российской экономике существует план, по которому доля государства должна снизиться с 46-47% до 42%. При этом доля госбанков в российской банковской системе выше — около 70%. Она резко выросла в 2017 году: тогда ЦБ забрал на санацию три крупных банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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