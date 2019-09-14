Киев высказался об амнистии и особом статусе Донбасса

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Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе ДонбассаФото: официальный сайт президента Украины

Киеву предстоит внести изменения в украинскую Конституцию относительно предоставления Донбассу особого статуса. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

«Идея особого статуса, которая прописана в действующем законе, — это был компромисс. Теперь мы должны двигаться дальше», — цитирует РИА «Новости» главу украинского внешнеполитического ведомства. По словам Пристайко, прописанный особый статус Донбасса позволил прекратить войну в 2015 году. При этом он отметил, что сейчас депутатам Украины следует выполнить сложное задание и решить, как изменить закон.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе, пишет RT. Глава МИД Украины заявил, что принятый в 2015 году закон не предусматривал такой исход событий.

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