«Первый канал» откликнулся на возвращение Друзя

На «Первом канале» заявили, что уважают решение создателей программы «Что? Где? Когда?» вернуть Александра Друзя в Клуб. Так в пресс-службе телеканала прокомментировали скорое возвращение знатока.
«Мы относимся к создателям игры с глубоким уважением и даем им право самостоятельно решать собственные проблемы», — цитирует пресс-службу телеканала издание RuNews24. О возвращении Друзя сообщила телекомпания «Игра-ТВ», занимающаяся выпуском программы.
В сообщении телекомпании говорится, что такое решение принято с учетом принесенных Друзем извинений и прошедшего с момента скандала времени. Знаток не будет участвовать в Осенней серии игр и вернется только в новом сезоне игры.
В феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По его словам, знаток просил редакторов программы передать ему ответы на вопросы в обмен на часть выигранных денег. Друзь заявил, что Бер сам предложил ему сделку. В дальнейшем знаток извинился за свой поступок.