Тюменские депутаты по требованию силовиков начнут бороться с коррупцией

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В Тюменской областной думе появилась новая структураФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской областной думе начинает работу новая структура — комиссия по противодействию коррупции. Распоряжение о ее создании было подписано председателем законодательного органа Сергем Корепановым и опубликовано на официальном портале правовой информации.

«По факту, миссия структуры — рассмотрение конфликтов интересов лиц, которые назначаются областной думой. Это глава избирательной комиссии региона, омбудсмены, работники аппарата законодательного органа», — рассказал «URA.RU» депутат облдумы и заместитель председателя новой комиссии Владимир Ульянов.

Как объяснил парламентарий, структура была создана по требованию прокуратуры. Ранее рассмотрением этих вопросов занималась комиссия облдумы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. За время ее работы вопрос о конфликте интересов ни разу не возникал. Управлять новой структурой будет тот же состав, что и «этической» комиссией. Возглавит ее депутат Владимир Нефедьев. А в сам аппарат вошли парламентарии Владимир Ульянов, Сергей Медведев, Глеб Трубин и Александр Ширыкалов.

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