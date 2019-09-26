Тюменские депутаты по требованию силовиков начнут бороться с коррупцией

В Тюменской областной думе начинает работу новая структура — комиссия по противодействию коррупции. Распоряжение о ее создании было подписано председателем законодательного органа Сергем Корепановым и опубликовано на официальном портале правовой информации.
«По факту, миссия структуры — рассмотрение конфликтов интересов лиц, которые назначаются областной думой. Это глава избирательной комиссии региона, омбудсмены, работники аппарата законодательного органа», — рассказал «URA.RU» депутат облдумы и заместитель председателя новой комиссии Владимир Ульянов.
Как объяснил парламентарий, структура была создана по требованию прокуратуры. Ранее рассмотрением этих вопросов занималась комиссия облдумы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. За время ее работы вопрос о конфликте интересов ни разу не возникал. Управлять новой структурой будет тот же состав, что и «этической» комиссией. Возглавит ее депутат Владимир Нефедьев. А в сам аппарат вошли парламентарии Владимир Ульянов, Сергей Медведев, Глеб Трубин и Александр Ширыкалов.