27 сентября 2019

В Европе призвали покончить с антироссийскими санкциями

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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
За снятие санкций на конференции в Германии выступили несколько депутатов парламентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители нескольких парламентских партий Германии обсудили постепенное снятие санкционных ограничений с России в случае продвижения в урегулировании конфликта на Украине. Призыв к этому был озвучен на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», которая прошла в бундестаге.

За постепенный отказ от экономических ограничений в отношении России высказались представители Свободной демократической партии Германии, Социал-демократической партии, Партии левых и Христианско-социального союза, передает RT. Так, Сандра Визер из СвДП отметила, что снятие санкций «в принципе возможно», если будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений.

Депутат от СДПГ Бернд Вестфал призвал коллег «сделать первый шаг после пяти лет санкций». Клаус Энрст из Партии левых подчеркнул, что Германия «больше всех пострадала от санкций». «Этот дамоклов меч в течение нескольких месяцев нависал над европейскими компаниями. Санкции ослабляют Европу и Россию, и это в интересах США, но не в интересах Европы», — заявил парламентарий.

Антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Как писало «URA.RU», в июне канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия отказа Берлина от последующих ограничений. Главное из них, по ее словам, — реализация Минских соглашений по Донбассу.

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