Ректора тюменского института полиции заподозрили в кумовстве

Начальника учебного заведения обвиняют в увольнении квалифицированных кадров Фото: Илья Московец © URA.RU

Ректора Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России Владимира Иоголевича заподозрили в кумовстве и увольнении высококвалифицированных сотрудников. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник учебного заведения.

По его словам, с конца 2018 года из института были уволены около 10 сотрудников, а их места отдали челябинским землякам руководителя вуза. По версии источника, ректор устроил работать к себе родственников.

Собеседник также рассказал о том, что в вузе недавно проходила проверка финансово-хозяйственной деятельности. Ее проводило контрольно-ревизионное управление МВД РФ. «Во время работы ревизоров сотрудники института могли уйти только в 19-21 часов вечера. Пока они находились на службе в субботу, участники проверяющей комиссии по экскурсионному маршруту выезжали на отдых», — отметил собеседник.

В самом институте опровергают все обвинения. «По данным отдела кадров, за последний год ушли гораздо меньше, чем 10 человек. На их место приняты люди, и только один из них из Челябинска. По поводу родственников — не правда», — прокомментировали «URA.RU» в институте. Там отметили, что проверка прошла успешно: «Есть замечания, но злоупотреблений не выявлено». В учебном заведении отметили, что у сотрудников полиции ненормированный рабочий день, поэтому по этим вопросам претензий быть не может.

Тюменский институт повышения квалификации создан в 2011 году на базе Тюменского юридического института МВД России. Там реализуют программы высшего образования, обучают лиц, впервые поступающих на службу в УМВД по Тюменской области, ЯНАО и Зауралью и так далее. Ранее «URA.RU» сообщало о кадровом голоде в полиции «тюменской матрешки».