В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с допросом сестер Хачатурян на месте убийства отца. На записи девушки подробно рассказывают о том, как решились на убийство и какие действия совершили.
На одном из видео подробно о случившемся рассказывает Ангелина Хачатурян. «Сложно было решить [убить]», — говорит она. По ее словам, были попытки уговорить старшую сестру Крестину распылить в лицо отцу перцовый баллончик, однако та пыталась отговорить сестер от задуманного. Однако девушки все же зашли в спальню, где спал их отец, и нанесли ему удары сзади.
«Я сразу нанесла два удара в шею, потом Ангелина нанесла пару ударов молотком», — рассказала Мария Хачатурян на другом словам. По ее словам, в момент нападения Крестина находилась в ванной.
Ранее в сети также появилась запись телефонного звонка в полицию, который сделала одна из сестер Хачатурян сразу после убийства своего отца. На записи девушка представляется Ангелиной, однако позже стало известно, что в полицию звонила Мария Хачатурян, пишет телеканал 360.
В июле 2018 года Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны после убийства своего 57-летнего отца. В сентябре судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью сестер Хачатурян был причинен тяжкий вред вследствие действий их отца, передает RT.