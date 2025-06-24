Лицам без гражданства разрешат служить в российской армии

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Контракты с лицами без гражданства будут действовать до окончания периода мобилизации
Контракты с лицами без гражданства будут действовать до окончания периода мобилизации Фото:

Лица без гражданства смогут служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Такой законопроект приняли депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, принятые поправки предоставляют лицам без гражданства, а также иностранным гражданам право заключать контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии и других воинских формированиях. Ранее подобная возможность была ограничена и регулировалась более жесткими требованиями. Внесенные ко второму чтению поправки уточняют, что контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут действовать до окончания периода мобилизации, прекращения режима военного положения или завершения военного времени.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения направлены на безотлагательное принятие дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ. Если закон будет подписан президентом России, он вступит в силу сразу после официального опубликования.

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Лица без гражданства смогут служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Такой законопроект приняли депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях. Согласно законопроекту, принятые поправки предоставляют лицам без гражданства, а также иностранным гражданам право заключать контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии и других воинских формированиях. Ранее подобная возможность была ограничена и регулировалась более жесткими требованиями. Внесенные ко второму чтению поправки уточняют, что контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут действовать до окончания периода мобилизации, прекращения режима военного положения или завершения военного времени. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения направлены на безотлагательное принятие дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ. Если закон будет подписан президентом России, он вступит в силу сразу после официального опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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