Лицам без гражданства разрешат служить в российской армии

Лица без гражданства смогут служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Такой законопроект приняли депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях.
Согласно законопроекту, принятые поправки предоставляют лицам без гражданства, а также иностранным гражданам право заключать контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии и других воинских формированиях. Ранее подобная возможность была ограничена и регулировалась более жесткими требованиями. Внесенные ко второму чтению поправки уточняют, что контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут действовать до окончания периода мобилизации, прекращения режима военного положения или завершения военного времени.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения направлены на безотлагательное принятие дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ. Если закон будет подписан президентом России, он вступит в силу сразу после официального опубликования.
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