Производитель SuperJet 100 не может продать самолеты

У компании еще есть шанс продать несколько самолетов в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не смогла выполнить план продаж на 2019 год. Согласно нему, компания должна была продать 20 самолетов SuperJet 100. Позднее план был уменьшен до 16 самолетов. Однако согласно данным на середину декабря, компания поставила только один самолет, сообщает РБК.

Одной из причин, почему компания не смогла выполнить план продаж, эксперты называют ситуацию вокруг налога на добавленную стоимость (НДС). С 2020 года начнет действовать нулевая ставка этого налога на самолеты отечественного производства, и перевозчики предпочитают подождать. «Вторая причина, которая повлияла на реализацию планов компании, — длительные переговоры по поставкам с «Аэрофлотом», — цитирует РБК исполнительного директора агентства «Аэропорт» Олега Пантелеева. Кроме этого, на поставки самолета повлияли затянувшиеся испытания модернизированных моделей, которые были изменены после аварии SuperJet100 в Шереметьево.

В августе от поставок SSJ100 отказался последний зарубежный покупатель — мексиканская авиакомпания InterJet перестала быть эксплуатантом самолета из-за недостатка финансирования. До этого в феврале ирландская CityJеt также отказалась пользоваться самолетами.

При этом в ближайшие дни компания может заключить сделку о поставке еще пяти самолетов авиакомпании «Аэрофлот» стоимостью 46,92 млн долларов (примерно 3 миллиарда рублей) каждый. В этом году еще один самолет может быть куплен компанией «Северсталь».

Ранее «URA.RU» сообщало о финансовых показателях компании в 2019 году. Из-за того, что «Гражданские самолеты Сухого» смогли продать только один самолет, выручка компании упала в 4,5 раза, а убыток вырос в 2,5 раза.