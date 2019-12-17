В «Красном и Белом» ответили на бойкот своих магазинов из-за дела Голунова

В «Красном и Белом» объяснили, что не знали о негативном прошлом своего сотрудника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство сети алкомаркетов «Красное и Белое» приняло на работу бывшего оперативника, уволенного из МВД из-за дела журналиста Ивана Голунова, не зная о его негативном прошлом. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.

«При трудоустройстве мы не могли знать о том, что за этим человеком есть какая-то негативная история, мы занимаемся торговлей и политику не трогаем», — сообщили в пресс-службе сети «Красное и Белое».

Уточняется, что бывший полицейский успешно прошел стажировку и, когда он устраивался на работу, информация о привлечении его к уголовной ответственности отсутствовала. По данным компании, с предыдущего места работы он был уволен по собственному желанию. На данный момент, по словам пресс-службы сети, нареканий к нему со стороны руководства не имеется.

Реагировать на призывы пользователей соцсетей устроить бойкот против «Красного и Белого» в компании не собираются. «Мы работаем для людей, и люди решают, как относиться к нашей сети, а не мы», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее пользователи соцсетей начали агитировать россиян отказаться от посещения сети алкомаркетов «Красное и Белое» в преддверии Нового года из-за того, что там работает сотрудник полиции, участвовавший в задержании Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позже дело закрыли, так как вина журналиста не была доказана.