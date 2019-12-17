«Красному и Белому» объявили бойкот из-за дела Голунова

Пользователи соцсетей призывают не ходить в данный алкомаркет из-за работающего там экс-полицейского Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Некоторые пользователи социальных сетей агитируют россиян устроить бойкот сети алкомаркетов «Красное и Белое» в преддверии Нового года из-за того, что там работает оперативник, уволенный из-за дела журналиста Ивана Голунова.

«Скоро Новый год. Массово закупаясь [алкоголем] к празднику, давайте не будем забывать, что в сети „Красное и Белое“ теперь работает один из полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову. Лучше покупать алкоголь, где угодно еще, чем платить ему своими деньгами зарплату», — написал twitter-аккаунт Tapas и Tango‏. Его поддержали и другие пользователи соцсети.

Некая Алина Дремина предложила устроить бойкот сети, объяснив это тем, что компания не заботится о своей репутации. А Сергей Бундес задался вопросом, почему руководство «Красного и Белого» все еще не уволило бывшего полицейского. «URA.RU» направило официальный запрос в пресс-центр компании.

Как ранее сообщало РБК, бывший сотрудник полиции стал сотрудником сети алкомаркетов «Красное и Белое» после увольнения из-за инцидента с задержанием Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позже дело закрыли, так как вину журналиста доказать не удалось. По его словам, запрещенные средства ему подбросили сотрудники МВД, пишет «Национальная служба новостей».