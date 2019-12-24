Путин рассказал, что можно изменить в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин допустил возможность изменения Конституции РФ, но при этом отметил, что основные положения документа нужно оставить прежними.
«Основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять. Можно было бы отрегулировать по-другому взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти», — заявил глава государства в ходе встречи с парламентариями.
В ходе большой пресс-конференции Путина, которая прошла 19 декабря, глава государства заявил, что в конституцию РФ могут быть внесены изменения. Он также отметил, что допускает возможность усиления роли парламента. Но делать это, по его словам, нужно аккуратно. По мнению Путина, менять в Конституции можно все пункты, кроме первой статьи. Он также сказал, что можно отменить оговорку «два срока подряд» касательно правления президента РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
Тему негативных последствий разделения муниципальной и государственной власти Путин поднимал уже не раз. В последнее время он стал чаще критиковать качество работы органов местного самоуправления.