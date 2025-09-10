Трамп окончательно потерял веру в продолжении давления на Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп не считает необходимым продолжать экономическую изоляцию России. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он (Трамп — прим. URA.RU) не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", — сказал Вэнс. Его слова приводит издание One America News.
Отмечается, что американский лидер открыто заявил об этом как представителям европейских, так и российских стран. Вэнс заявил, что Соединенные Штаты намерены и далее прилагать усилия для достижения урегулирования ситуации на Украине, выражая надежду на заключение соглашения, поскольку затягивание конфликта не выгодно ни одной из сторон. Вице-президент США отметил, что в случае достижения мирных договоренностей Трамп готов рассмотреть все возможные варианты конструктивного сотрудничества с Россией в экономической сфере.
Ранее телеканал Fox News опубликовал информацию, что Трамп в ближайшее время может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, телефонные переговоры могут пройти либо на этой неделе, либо на следующей.
