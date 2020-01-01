Кировский депутат стал фигурантом уголовного дела за убийство собак

В отношении депутата законодательного собрания Кировской области возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве двух собак.
«Возбуждено уголовное дело по п. „д“ ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества)», — сообщается на сайте следственного управления СКР по Кировской области
Как считает следствие, 29 декабря в Зуевском районе депутат заксобрания без повода застрелил из охотничьего ружья двух собак местного жителя. «Подозреваемый является действующим депутатом законодательного собрания Кировской области шестого созыва, поэтому материалы проверки ил полиции в отношении него были переданы в следственные органы», — уточнили в ведомстве, сообщив, что уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения этих материалов.
По информации «Вести.ру», хозяин погибших собак назвал в качестве подозреваемого депутата Вячеслава Ягдарова. Заксобрание Кировской области уже отреагировало на инцидент. «Законодательное собрание Кировской области безусловно осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных Правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося», — сказано в сообщении на сайте заксобрания.