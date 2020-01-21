20 января 2020

Пользователи платежной системы Visa сообщили о сбое

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пластиковые карты, visa, платежная система visa
Сбои в работе платежной системы наблюдаются в США и странах ЕвропыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

По всему миру пользователи Visa жалуются на сбои в работе платежной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

«Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе», — пишет агентство. О проблемах сообщают жители Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и других стран. По данным Downdetector, 75% пользователей испытывают затруднения в проведении платежа. У 16% неполадки при работе с банкоматом. На сбои в работе сайта Visa жалуются 8%.

В конце 2019 года сервис Downdetector также зафиксировал сбои в работе Visa. Однако в пресс-службе платежной системы это опровергли, заявив, что карты работают в обычном режиме, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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