Пользователи платежной системы Visa сообщили о сбое

Сбои в работе платежной системы наблюдаются в США и странах Европы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По всему миру пользователи Visa жалуются на сбои в работе платежной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

«Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе», — пишет агентство. О проблемах сообщают жители Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии и других стран. По данным Downdetector, 75% пользователей испытывают затруднения в проведении платежа. У 16% неполадки при работе с банкоматом. На сбои в работе сайта Visa жалуются 8%.

В конце 2019 года сервис Downdetector также зафиксировал сбои в работе Visa. Однако в пресс-службе платежной системы это опровергли, заявив, что карты работают в обычном режиме, напоминает RT.