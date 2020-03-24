Доктор Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

Эпидемию коронавируса можно считать репетицией биологической войны. Такое заявление сделал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм», — сказал доктор в эфире телеканала «Россия 24». Рошаль выразил мнение, что нынешнее положение демонстрирует, насколько люди и мировое здравоохранение готово к подобным ситуациям.
Эксперт также призвал «не нагнетать атмосферу» из-за пандемии коронавируса. Рошаль подчеркнул, что болезнь не так хорошо передается от инфицированных здоровым, уступая по этой характеристики другим заболеваниям. Врач также уточнил, что смертность от многих вирусов превосходит показатели COVID-19.
Помимо этого, Рошаль затронул тему региональной медицины. По мнению специалиста, в каждом субъекте РФ должны быть необходимые условия для оказания помощи. Врач напомнил, что сейчас при чрезвычайных происшествиях россиян везут в Москву, однако в какой-то момент столица не сможет принимать больных. «Вопрос о лечении таких пациентов останется открытым», — подытожил Рошаль, комментируя такой вариант развития событий.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных.
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