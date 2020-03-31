Полпред остался недоволен ростом цен Фото: Читатель URA.RU

Полпред Николай Цуканов в выходные посетил продуктовый магазин «Гипербола» в «Гринвиче», рассказали читатели URA.RU. Чиновник ходил по магазину без сопровождения и охраны и не покупал продукты, а изучал цены и общался с продавцами, рассказали очевидцы, которые передали фото в редакцию.

«Цуканов спрашивал об изменении цен и уточнял наличие некоторых продуктов. Продавцы не узнали, кто стоит перед ними», — уточнил очевидец. Представитель «Гринвича» заявил URA.RU, что полпред посещал «Гиперболу» с частным визитом.

В аппарате полномочного представителя президента подтвердили воскресный визит Николая Цуканова. «В нашей семье в магазин за продуктами, как правило, хожу я сам. В выходные дни решил посетить продуктовые магазины не только с целью закупки, но и оценить ассортимент и цены в нескольких супермаркетах. К сожалению, увидел, что цены выросли не только на гречку — подорожали некоторые крупы, макароны», — заявил Николай Цуканов в ответ на запрос URA.RU.

Полпред подчеркнул, что президент России во время совещания с полпредами дал четкое поручение не допускать сбоев в поставках продовольствия и медикаментов.

«Те, кто в этой непростой для всех ситуации попытается наживаться на наших гражданах, повышая цены или искусственно создавая дефицит, будут привлечены к ответственности. Поручения региональным управлениям ФАС и правоохранительным органам уже даны. Хочу еще раз убедить наших граждан, что, по информации региональных правительств, запасов продуктов в Уральском округе достаточно, поставки осуществляются стабильно. Ажиотажный спрос только порождает желание у бизнеса повышать цены», — резюмировал Цуканов.