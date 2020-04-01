Новости кризиса 1 апреля: в России дорожают продукты, цена на нефть упала еще ниже

Российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания из-за роста оптовых цен, которые устанавливают поставщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent составляет 25,84 доллара за баррель (-2,12% к курсу от 30 марта), а цена на «черное золото» марки WTI продолжает свое снижение и теперь продается по 20,48 доллара за баррель (-0,04%). По данным московской биржи, доллар продается по 78,42 рубля (-0,90), евро — 86,52 рубля (-1,10).

Что происходит в России?

Российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания из-за роста оптовых цен, которые устанавливают поставщики. В первую очередь изменения коснулись товаров, пользующихся наибольшим спросом среди населения во время пандемии коронавируса. Участники рынка рассказали URA.RU, что наибольший рост оптовых цен его компания сейчас наблюдает на лимоны (до 380 рублей за кг), чеснок (до 400 рублей) и имбирь (до 4000 рублей).

Тем временем часть российских месторождений нефти могут закрыть навсегда. Все дело в том, что у РФ не хватает хранилищ для топлива. По словам стратега инвестбанка Goldman Sachs Джеффа Карри, если в России закроют старые советские месторождения, то возобновить их работу снова будет уже невозможно. В качестве решения проблемы специалист предложил заключение нового соглашения о снижении добычи нефти между бывшими членами ОПЕК+ — России и Саудовской Аравии. К тому же сегодня ночью цена на российскую нефть Urals вновь пошла вниз и упала до 13 долларов за баррель.

Как ситуация в мире?

Цены на нефть беспокоят не только россиян, но и американского лидера Дональда Трампа. На брифинге он объявил, что США, Россия и Саудовская Аравия намерены обсудить цены на «черное золото». Кто конкретно будут принимать участие в этих встречах Трамп не уточнил.

Однако удешевление топлива не может положительно сказаться на авиакомпаниях, которые несут серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Одна из крупнейших мировых авиаперевозчиков Qatar Airways планирует на 90% прекратить полеты своих самолетов из-за сокращения числа пассажиров.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

В нерабочую неделю российский бизнес может потерять около триллиона рублей. Аналитики FinExpertiza, опираясь на данные по обороту за март 2019 года пришли к выводу, что в случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами. Если же нерабочим станет месяц, то потери могут достигнуть 5,5 трлн рублей.

Но несмотря на кризис пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля. Это коснется почти 4 млн российских пенсионеров. После индексации увеличатся социальные пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства, пенсии участников Великой Отечественной войны, и других лиц.

Что ждать дальше?

Пандемия коронавируса ударит по социальным фондам, которые обеспечивают россиян пенсиями, пособиями и медицинским страхованием. Экономисты Института социальной политики НИУ ВШЭ подсчитали, что фонды могут потерять до 2,5 трлн рублей. Специалисты предлагают решить проблему за счет Фонда национального благосостояния и введения в стране «гибкого» пенсионного возраста — работники смогут уйти на пенсию раньше, при этом размер их страховой пенсии будет определяться исходя из фактически накопленных пенсионных прав.

Оптимистичного не прогнозирует и старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, который говорит, что нынешний энергетический кризис еще не достиг своего пика. По мнению аналитика, цены на нефть могут продолжить падение, и на восстановление рынка можно рассчитывать только начиная с третьего квартала при улучшении эпидемиологической обстановки в мире. При этом рынок еще долго будет ощущать последствия от сегодняшнего кризиса.

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