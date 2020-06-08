Маркировку российских СМИ в Facebook связали с выборами в США

Введение Facebook маркировки для СМИ является актом политической цензуры Фото: Pixabay.com

Введение в Facebook маркировки СМИ, финансируемых правительствами других стран, тесно связано с предстоящими выборами президента США, которые состоятся в ноябре этого года. На подобные действия администраторы соцсети решились из-за паники США вокруг возможного российского вмешательства в выборы. Об этом URA.RU заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Ранее стало известно, что американская компания Facebook начала маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. По данным РИА «Новости», в первоначальных планах соцсети — маркировать 200 страниц. Первые отметки получили российские «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, китайское агентство Xinhua News и иранский телеканал Press TV. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, «поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость».

Уточняется, что Facebook будет изучать информацию о составе редакции, финансировании, владельцах и членах совета директоров СМИ. Также будет проверяться независимость и разнообразие источников информации. Кроме публикаций отметку будет получать и реклама, которую размещают финансируемые правительствами разных стран СМИ. А летом перед выборами президента США рекламные посты и вовсе будут блокировать.

«Введение Facebook маркировки для СМИ России, Китая и Ирана, а также наивная вера в независимость американских СМИ являются актом проправительственной цензуры в США, в которой участвует социальная сеть, — уверен Александр Малькевич. — Особое внимание стоит обратить на узость формулировки, которая направлена против конкретных СМИ из конкретных стран, поскольку в США и Европе государственные СМИ формально отсутствуют. При этом речь о СМИ, которые поддерживают НКО, отсутствует. Хотя известно, что США поддерживают лояльные им СМИ в разных странах не напрямую, а именно через НКО». Вместе с тем бороться с фейками соцсеть по-прежнему не начинает, а помогает США вести информационную войну с другими странами, считает общественник.

Особенно примечательным является выбор Facebook именно российских и китайских СМИ. Ранее руководитель Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center) Лии Гэбриэл заявила, что Россия, Китай и Иран являются главной угрозой для Соединенных Штатов. Однако, несмотря на постоянные заявления, что во внутренние дела США вмешиваются другие страны, реальное доказательство иностранного влияния не доказано. Это подтвердило и руководство Facebook, которое не смогло найти свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению Малькевича, России стоит предпринять некоторые ответные шаги в отношении Facebook. «Но для начала хотелось бы, чтобы Facebook заплатили штраф за отказ переноса базы данных пользователей в Россию. А наша страна должна принять системные меры. Например, необходимо принять цифровой кодекс с нормами, регулирующими работу интернета в стране. Также следует создать российские представительства любой крупной IT-компании, работающей в нашей стране. Так Facebook будет работать в российском правовом поле и выполнять наши законы», — заключил член ОП.

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