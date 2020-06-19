Опубликован геном коронавируса, найденного на рынке в Пекине

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Крупнейший оптовый рынок Пекина «Синьфади» был закрыт на карантин по коронавирусу 13 июня, сообщает RT . Проведенные среди работников рынка тесты выявили 45 заразившихся.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний передал данные об эпидемиологической ситуации на рынке „Синьфади“ и геноме вируса Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте центра. Сведения также получила Глобальная инициатива по обмену всеми данными о гриппе.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) передал Всемирной организации здравоохранения расшифрованный геном коронавируса, ставшего причиной недавней вспышки заболевания на оптовом рынке Пекина. Об этом сообщили сотрудники CCDC.

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