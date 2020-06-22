В ВОЗ рассказали о долгосрочных последствиях пандемии

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На данный момент в мире выявлено уже более 9 млн человек, заразившихся коронавирусом нового типа пневмонией COVID-19. В России выявлено 592 280 случаев COVID-19. За всё время эпидемии выздоровели 344 416 человек, 8 206 умерли, пишет RT .

Глава ВОЗ предположил, что политизация связанных с пандемией проблем помогла эпидемии усилиться и нанести мировому сообществу больший урон.

Гебрейсус подчеркнул, что уже сейчас пандемия спровоцировала экономический и социальные кризисы, а во многих странах — еще и политический, пишет «Интерфакс». «Последствия будут ощущаться десятилетия», — заключил глава ВОЗ, отметив при этом, что глобальная эпидемия находится все еще на стадии роста.

Последствия пандемии коронавируса во всем мире будут ощущаться еще на протяжении десятилетия и в самых разных областях общественной жизни. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус на виртуальном всемирном саммите по вопросам здравоохранения.

Глва ВОЗ убежден, что глобальная эпидемия находится все еще на стадии роста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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