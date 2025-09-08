Спецслужбы Польши вышли из-под контроля страны

В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны

Польские спецслужбы действуют вне контроля со стороны руководства страны. Об этом сообщил глава Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась. По его словам, такие структуры, как Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности и Агентство разведки, фактически функционируют самостоятельно.

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — заявил глава Высшей контрольной палаты в эфире в эфире RMF FM.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что польские спецслужбы продолжают предпринимать попытки установить связь с российскими дипломатами, хотя эти усилия не приносят результатов. По информации Андреева, недавно был зафиксирован очередной инцидент подобного рода, однако он завершился безуспешно. Посол подчеркнул, что российское посольство уделяет особое внимание вопросам безопасности и внимательно отслеживает развитие ситуации.

