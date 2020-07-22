Врач назвал главное условие для успешного лечения коронавируса

По данным ученых, коронавирус оставляет тяжелые последствия. У некоторых пациентов симптомы могут не проходить долгие месяцы, предупреждает профессор Гарвардского университета Тобиас Курт. Ученый отметил, что коронавирус атакует сразу несколько органов. Однако пока неизвестно, проходят ли эти осложнения через какое-то время или становятся хроническими, пишет портал « Дни.ру ».

Однако основное лечение никто не отменял. Больным COVID-19 необходимо пройти полный курс лечения: капельницы, противовирусные препараты. Также медики рекомендуют пить до двух литров воды в день и делать дыхательную гимнастику.

Пациенты, которые проходят лечение с позитивным настроем, по наблюдениям врача, быстрее идут на поправку. «За эти месяцы через нашу клинику прошли сотни пациентов с COVID-19, и я убедился: чем сильнее у человека дух, тем быстрее от него отступает этот коварный вирус», — приводит слова Зотова «Российская газета».

Позитивный настрой помогает быстрее излечиться от коронавируса, уверен главный врач краевой инфекционной больницы Краснодарского края Сергей Зотов. По его словам, чем крепче сила духа, тем быстрее отступает болезнь.

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