Адвокат Ефремова припас «козырь» в деле актера о смертельном ДТП

Звездность Михаила Ефремова мешает работе адвоката Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, Эльман Пашаев заявил, что у него есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. Он подчеркнул, что считает дело Ефремова самым легким в своей практике.

Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал, что у него есть доказательства, которые все расставят по местам на судебном процессе. «Выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — отметил юрист.

Он рассказал, что дело для него не является сложным. А также похвастался тем, что недавно сумел освободить из-под стражи у того же следователя, который ведет дело Ефремова, человека, «на ком висели два трупа».

Пашаев отметил, что «показуха» вокруг ДТП и звездный статус Ефремова только «очень мешают» в работе. «Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело», — признался адвокат, тем не менее уточнил, что в судебном процессе «все закончится очень легко».

Защитник Ефремова признался, что разговаривал с родственниками погибшего водителя и у него сложилось впечатление, что «они как будто богу молились, чтобы его не стало». «Раньше вообще никто с погибшим не общался. Тут даже когда он скончался, всем звонили, а они находили море отговорок, чтобы не приехать. Но только включились телеканалы и начали предлагать деньги — сразу, ой боже мой. Он еще в морозильной камере лежал, а родственники уже по телеканалам бегали», — отметил адвокат.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Актер совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего помощь.

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