03 августа 2020

Профессор ВШЭ напомнила о выплатах родителям заболевшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, термометр, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, повышенная температура, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Родителям оплачивается больничный по уходу за ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители заболевшего ребенка вправе получить от 60% до 100% от своей средней зарплаты в качестве пособия в случае заболевания ребенка. Об этом журналистам рассказала профессор, завкафедрой трудового права и права соцобеспечения Высшей школы экономики Марина Буянова.

По ее словам, итоговая выплата будет зависеть от трудового стажа родителя и возраста ребенка. Так, если последнему до семи лет, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей в течение всего периода болезни. В возрасте от семи до 15 лет — 60 дней и не больше 60 в году, от 15 до 18 лет — не больше 45 дней в году.

«Если стаж до пяти лет, то 60%, от пяти до восьми — 80%, от восьми и дальше — 100% среднего заработка», — приводит «Пятый канал» слова Буяновой. При этом, по ее словам, законом предусмотрены случаи, при которых срок больничного не ограничивается 60 днями. Например, в случае диагностирования ВИЧ или онкологического заболевания. В таком случае родители имеют право еще на 15 дополнительных дней. Никаких справок при этом предоставлять не нужно, подчеркивает эксперт. Работодателю достаточно выписанного лечащим врачом больничного листа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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