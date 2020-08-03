Профессор ВШЭ напомнила о выплатах родителям заболевшего ребенка

Родители заболевшего ребенка вправе получить от 60% до 100% от своей средней зарплаты в качестве пособия в случае заболевания ребенка. Об этом журналистам рассказала профессор, завкафедрой трудового права и права соцобеспечения Высшей школы экономики Марина Буянова.
По ее словам, итоговая выплата будет зависеть от трудового стажа родителя и возраста ребенка. Так, если последнему до семи лет, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей в течение всего периода болезни. В возрасте от семи до 15 лет — 60 дней и не больше 60 в году, от 15 до 18 лет — не больше 45 дней в году.
«Если стаж до пяти лет, то 60%, от пяти до восьми — 80%, от восьми и дальше — 100% среднего заработка», — приводит «Пятый канал» слова Буяновой. При этом, по ее словам, законом предусмотрены случаи, при которых срок больничного не ограничивается 60 днями. Например, в случае диагностирования ВИЧ или онкологического заболевания. В таком случае родители имеют право еще на 15 дополнительных дней. Никаких справок при этом предоставлять не нужно, подчеркивает эксперт. Работодателю достаточно выписанного лечащим врачом больничного листа.
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