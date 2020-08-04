Прилепин раскрыл, кто дезинформирует Лукашенко о бойцах ЧВК

Определенные представители белорусских спецслужб намеренно вводят в заблуждение главу республики Александра Лукашенко по поводу задержанных россиян. Об этом заявил писатель Захар Прилепин, который знает нескольких арестованных.
«Я думаю, что определенные персонажи, возможно, в ваших спецслужбах, нарочно вводят его (Лукашенко — прим.ред.) в заблуждение», — цитирует Прилепина Sputnik «Беларусь». По словам писателя, у задержанных россиян есть своя специфика, добавив, что они не занимаются уличными беспорядками.
Прилепин заявил, что россияне следовали в другую страну, и Белоруссия не была их конечным пунктом. Публицист отметил, что эта версия единственная и разумная. Он выразил надежду, что до Лукашенко как можно скорее доведут «реальное положение дел».
29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Позднее стало известно, что ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер», пишет «Национальная служба новостей». 4 августа во время послания к белорусскому Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что наемники летели в Стамбул и Южную Америку, передает телеканал 360.
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