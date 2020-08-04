Торговать б/у деталями можно будет только после надлежащей экспертизы их качества Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России хотят разрешить продажу номерных бывших в употреблении запчастей. Речь идет о двигателях, коробках передач и других запчастях. Совет Федерации рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ заняться этим вопросом.

«Предлагается не только вновь ввести скидки для россиян, которые покупают новую машину и отдают взамен старую, но и позволить переработчикам торговать б/у деталями — после экспертизы их качества», — пишут «Известия». По мнению участников рынка, это позволит создать легальную альтернативу новым запчастям, позволив экономить автовладельцам до 50% суммы. Также говорится о том, что б/у запчасти, в отличие от непроверенных, могут гарантировать их работоспособность и безопасность. При этом, автомобильные эксперты считают, что подержанные детали, прошедшие проверку, будут стоить намного дешевле.

Ранее сообщалось, что некоторые из бывших в употреблении запчастей, которые ранее получали «вторую жизнь» в других автомобилях, запретят для повторного использования. Согласно поправкам, повторное использование запрещается для подушек и ремней безопасности компонентов рулевой системы и тормозов, противоугонных систем, глушителей, катализаторов и сажевых фильтров, иммобилизаторов, газового оборудования, а также сидений со встроенными системами безопасности.

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