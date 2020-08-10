Экс-глава Белоруссии назвал цель Лукашенко с задержанием россиян

Задержание российских журналистов в Минске является сознательной провокацией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как считает первый глава страны Станислав Шушкевич, таким образом белорусский лидер намерен привлечь на свою сторону националистов.
«Лопуховатая провокация по совету какого-то убогого политтехнолога. Крайняя мера», — оценил действия белорусского лидера Станислав Шушкевич в эфире «Национальной службы новостей». Экс-президент страны добавил, что власть Лукашенко держится исключительно на грубой военной силе. По его мнению, сейчас действующий президент нуждается в поддержке национальных сил. Шушкевич добавил, что невмешательство правительства и президента в акции протеста доведет до крови. «Очень бы не хотелось, но наглость власти невероятная», — отметил экс-глава государства.
Трое российских журналистов, ранее задержанных в Белоруссии, уже отпущены на свободу, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, передает RT. Российский МИД уточнил, что работает с каждым конкретным случаем задержания сотрудников СМИ.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторые сутки. Участники акций возводят в городе баррикады из подручных средств, стреляют фейерверками и «коктейлями Молотова». Сотрудники ОМОНа применяют слезоточивый газ, светушумовые гранаты, резиновые пули и помповые ружья.