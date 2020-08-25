Этим летом море хорошо прогрелось, отметил Роман Вильфанд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году «бархатный сезон» на юге России продлиться дольше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году очень долго над Черным морем наблюдалась антициклональная погода. Лето в Краснодарском крае выдалось жаркое, с небольшим количеством осадков», — объяснил Вильфанд в интервью «Российской газете». Он отметил, что эти условия позволили морской воде хорошо прогреться и она сейчас теплее обычного.

Из-за этого, прогнозирует Вильфанд, когда в сентябре наступит «бархатный сезон», море будет отдавать тепло медленнее. В связи с этим теплый период в первом месяце осени на российских курортах может увеличиться на 10 дней.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что в последние дни лета в ряде российских регионов установится аномально теплая погода, пишет «Газета Кемерова». Также научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в сентябрь будет комфортным, а количество осадков будет незначительным, передает «Пятый канал».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.