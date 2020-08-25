ВЦИОМ: больше 40% россиян боятся, что их тайно чипируют

Многие россияне опасаются, что их могут чипировать без их ведома. Большинство тех, кто слышал о чипировании, относятся к нему отрицательно, гласят данные опроса ВЦИОМ.
«52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, 45% скорее опасаются», — передает данные ВЦИОМ РИА «Новости». Негативное отношение к идее чипирования высказали 77% граждан, которые о ней слышали. Из них 69% не в курсе подробностей идеи.
Только 8% россиян считают, что чипирование это хорошо для людей. Из преимуществ технологии граждане назвали возможность не носить с собой документы, быстро узнавать о местоположении человека и возможность бесконтактной оплаты в магазинах. Опрос проводился среди 1600 граждан старше 18 лет.
21 июля о преимуществах чипирования рассказал Илон Маск. Ученого порадовала возможность слушать музыку прямо из мозга. Глава СПЧ уже одобрил теорию о возможном чипировании людей, пишет телеканал 360.
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