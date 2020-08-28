Военнослужащие со всего мира сразятся на ринге в Москве

Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Минобороны РФ и Федерации бокса (ФБ) России на право проведения чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Соревнования пройдут с 20 по 27 сентября 2021 года в Москве.
«Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих никогда не проводился в России», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева пресс-служба ФБ. По его словам, федерация обладает успешным опытом проведения чемпионатов мира по боксу, напомнив, что в прошлом году были турнир среди мужчин в Екатеринбурге и среди женщин в Улан-Удэ. Кремлев отметил, что члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) приводят в пример остальным проведенные в России первенства.
По мнению Кремлева, опыт проведения первенств планетарного масштаба побудило CISM отдать право проведения чемпионата мира по боксу среди военнослужащих именно России. Ожидается, что в турнире примут участие более 135 стран.
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