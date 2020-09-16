Власти оставили российских домохозяек без выплат

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Домохозяйкам планировали выплачивать по 12 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о ежемесячных выплатах пособий домохозяйкам. Такое мнение выразили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства в размере МРОТ (12 130 рублей). Согласно документу, пособия будут начислять домохозяйкам, в семье которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Правительство РФ не поддержало законопроект, пишет RT. Они заявили, что в проекте много недочетов. Экономист Константин Селянин считает, что такая сумма не поможет российским семьям вырваться из нищеты. По его мнению, прожить на нее достойно просто невозможно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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