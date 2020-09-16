Власти оставили российских домохозяек без выплат

В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о ежемесячных выплатах пособий домохозяйкам. Такое мнение выразили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства в размере МРОТ (12 130 рублей). Согласно документу, пособия будут начислять домохозяйкам, в семье которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.
Правительство РФ не поддержало законопроект, пишет RT. Они заявили, что в проекте много недочетов. Экономист Константин Селянин считает, что такая сумма не поможет российским семьям вырваться из нищеты. По его мнению, прожить на нее достойно просто невозможно.
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