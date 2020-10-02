Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций гостиницы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Первоуральске загорелось здание гостиницы «Постоялый двор». Огонь распространился на площади 480 квадратных метров, рухнула кровля. Об этом сообщило свердловское управление МЧС.

«В результате пожара произошло обрушение кровли здания. Пострадавших на пожаре нет. В тушении задействованы 39 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники», — говорится в сообщении ведомства.

На момент подготовки материала пожарным удалось полностью справиться с огнем. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области