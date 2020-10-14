В России вдвое подешевело лекарство от коронавируса

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Цена на препарат от коронавируса снизилась в два раза Фото: Ритис Бараускас © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Розничная цена препаратов от коронавируса снизилась более, чем в два раза. Имеются в виду препараты на основе фавипиравира. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Она [цена] сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза», — приводит слова Мантурова ТАСС. При этом министр утверждает, что снижение будет продолжаться и дальше по мере увеличения объемов производства.

В России зарегистрировано три препарата от коронавирусной инфекции — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». Цена «Авифавир» сейчас будет составлять около 8 000 рулей, «Арепливир» — от 12 320 рублей, «Коронавир» — от 11 550 рублей за упаковку. Ранее в Росздравнадзоре отметили, что эти препараты сейчас включают в перечень жизненно необходимых лекарств, чем также обуславливается снижение стоимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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