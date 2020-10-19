Можно ли восстановить стертые с компьютера данные. Мнение криминалиста

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Восстановленные данные суд будет считать такими же доказательствами, как и обычные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство данных, которые были удалены с электронных носителей, можно восстановить. Об этом сообщил старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

«Обычно удаленные данные можно восстановить в подавляющем большинстве случаев», — заявил Смехнов РИА «Новости». Данные восстанавливаются с карты памяти фотоаппарата, с флешки, мобильного телефона, жесткого диска или файлового сервера.

Информацию можно и не восстановить, если «мастерство уничтожения данных» было высоким. При этом любые восстановленные данные будут являться доказательствами в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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