Восстановленные данные суд будет считать такими же доказательствами, как и обычные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство данных, которые были удалены с электронных носителей, можно восстановить. Об этом сообщил старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

«Обычно удаленные данные можно восстановить в подавляющем большинстве случаев», — заявил Смехнов РИА «Новости». Данные восстанавливаются с карты памяти фотоаппарата, с флешки, мобильного телефона, жесткого диска или файлового сервера.

Информацию можно и не восстановить, если «мастерство уничтожения данных» было высоким. При этом любые восстановленные данные будут являться доказательствами в суде.