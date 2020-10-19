Большинство данных, которые были удалены с электронных носителей, можно восстановить. Об этом сообщил старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.
«Обычно удаленные данные можно восстановить в подавляющем большинстве случаев», — заявил Смехнов РИА «Новости». Данные восстанавливаются с карты памяти фотоаппарата, с флешки, мобильного телефона, жесткого диска или файлового сервера.
Информацию можно и не восстановить, если «мастерство уничтожения данных» было высоким. При этом любые восстановленные данные будут являться доказательствами в суде.
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