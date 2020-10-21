Кремль встревожен данными о погибших от коронавируса в Ростове

Дмитрий Песков прокомментировал смерть 13 человек в Ростове Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле обеспокоены гибелью 13 человек с коронавирусом из-за нехватки кислорода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с российскими СМИ.

«Что касается информации по Ростову, это очень тревожная информация, мы ее видели. Не знаем, насколько она соответствует действительности, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно проведут необходимые разбирательства», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что ростовским властям также придется проверить подлинность информации. При этом проблемы встречаются в разных регионах, и число заболевших продолжает расти, напомнил Песков.

21 октября сообщалось, что в Ростове-на-Дону погибли 13 больных COVID человек, находившихся на ИВЛ. Это случилось якобы из-за нехватки кислорода, сообщает «Национальная служба новостей».