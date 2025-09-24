Оперштаб отчитался о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Восемь человек, среди которых есть ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск (Краснодарский край) днем 24 сентября. Об этом сообщили в оперштабе по региону.
«В результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек. По уточненной информации, двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу», — говорится в telegram-канале оперштаба по Краснодарскому краю. Там уточнили, что трое пострадавших получили травмы средней тяжести, состояние еще троих оценивается как тяжелое.
В результате падения обломков беспилотников были повреждены семь жилых домов и здание гостиницы «Новороссийск». В одном из зданий продолжается ликвидация пожара. Кроме этого, повреждения получили 20 автомобилей — три из них полностью сгорели. Ранее о нападении и его последствиях сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Атака произошла в центре города в разгар дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.