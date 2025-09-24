Оперштаб отчитался о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки ВСУ на Новороссийск
Среди пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске есть ребенок
Среди пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске есть ребенок Фото:
Восемь человек, среди которых есть ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск (Краснодарский край) днем 24 сентября. Об этом сообщили в оперштабе по региону. 

«В результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек. По уточненной информации, двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу», — говорится в telegram-канале оперштаба по Краснодарскому краю. Там уточнили, что трое пострадавших получили травмы средней тяжести, состояние еще троих оценивается как тяжелое.

В результате падения обломков беспилотников были повреждены семь жилых домов и здание гостиницы «Новороссийск». В одном из зданий продолжается ликвидация пожара. Кроме этого, повреждения получили 20 автомобилей — три из них полностью сгорели. Ранее о нападении и его последствиях сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Атака произошла в центре города в разгар дня.

