«Запомню на всю жизнь»: Настя Кравченко рассказала, что ей дало участие в «Интервидении»

Певица Настя Кравченко после «Интервидения» уже строит грандиозные планы. В беседе с URA.RU участница от Белоруссии поделилась своими эмоциями и намекнула, что у нее большие амбиции на будущее. 21-летняя артистка отметила, что победа Вьетнама абсолютно заслуженная.
«Я искренне рада за победителя! Это заслуженная победа, и я считаю, что каждый из нас, участников, вложил в свои выступления частичку души. После оглашения результатов я испытала гордость за всех, кто стоял на этой сцене, и благодарность за то, что была частью такого масштабного и вдохновляющего события», — делится Настя.
Исполнительница и раньше принимала участие в вокальных конкурсах — у себя на родине она стала суперфиналисткой шоу талантов «Х-Фактор. Беларусь». Но «Интервидение» дало артистке совсем другие возможности.
«Конкурс оставил у меня только самые теплые впечатления. Это был не просто вокальный конкурс, а настоящий праздник музыки и культур. Уровень организации, атмосфера и профессионализм участников — все было на высоте. Для меня это не только важный этап в карьере, но и ценный опыт, который я точно буду помнить всю жизнь».
Международный вокальный конкурс стал для участников из 22 стран не только площадкой для соревнований за главный приз, но и выполнил одну из важных миссий — сдружил представителей разных культур. Настя почувствовала это на себе: между артистами сложилась дружеская атмосфера и как будто отсутствовала конкуренция.
«Я действительно подружилась со многими и не только с Ярославом (SHAMAN — прим. ред.). У меня завязалось теплое, искреннее общение с ребятами. Было ощущение, что нас объединяет что-то большее, чем просто конкурс — любовь к музыке, желание делиться своим творчеством и поддерживать друг друга. Это невероятное чувство, когда соперничество уступает место дружбе и взаимопониманию».
Как итог, исполнительница песни «Мотылек» приобрела не только ценный опыт, но и планы на будущее. Спустя четыре дня после грандиозного конкурса Настя уже готовится покорять новые вершины. И связаны они, в том числе с участниками «Интервидения» — Кравченко планирует дуэтную работу.
«С некоторыми участниками мы уже приступили к разработке трека. Но пока пусть это останется небольшой тайной. Могу только сказать, что это будет что-то особенное и очень искреннее. Надеюсь, вам понравится, когда все будет готово», — резюмировала певица.
Настя Кравченко в Белоруссии была выбрана на «Интервидение» из 37 претендентов. Решение принимала профессиональная фокус-группа, собранная Белтелерадиокомпанией. На конкурсе певица представила песню «Мотылек» своего авторства. В финале она заняла шестое место.
Конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября. Телевизионная трансляция была доступна 4 млрд зрителям по всему миру. В следующем году конкурс состоится в Саудовской Аравии.
