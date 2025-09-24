В Новороссийске начался пожар на крыше жилой многоэтажки после атаки Украины

Кровля многоквартирного дома загорелась в центральной части Новороссийска в результате атаки украинских дронов днем 24 сентября. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Произошло возгорание кровли многоквартирного дома», — говорится в telegram-канале прокуратуры Краснодарского края. Надзорное ведомство также уточнило, что прокурор города Алексей Грудина осуществляет личный контроль за ситуацией на месте происшествия. Прокуратура следит за соблюдением прав граждан и оказанием им необходимой помощи.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее информировал о гибели двух человек и трех раненых в результате атаки на центральную часть города. В результате атаки были повреждены пять жилых домов и гостиница «Новороссийск». Пострадал офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), где также зафиксированы пострадавшие.
