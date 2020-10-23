Политолог объяснил, почему США ввели санкции против России

США видит прямую связь между ЦНИИХМ и хакерской атакой в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против России как последний шаг перед выборами. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США добавило в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ФГУП ЦНИИХМ). В ведомстве считают, что этот институт разработал инструменты, позволившие осуществить хакерскую атаку на нефтехимический завод на Ближнем Востоке с помощью вредоносного программного обеспечения Triton, пишет RNS . Российский посол в США Анатолий Антонов назвал эти санкции нелегитимными, отметив, что Россия, в отличие от Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.

«Эти санкции равны нулю. Не более чем рекламный трюк на финишной прямой перед выборами», — выразил свое мнение в беседе Булах. Однако после выборов кардинальных изменений не должно произойти, потому что «это уже годами сложившаяся система внутриполитических отношений».

Политолог считает, что в скором времени подобные обвинения можно будет услышать в отношении, например, китайских ученых из различных институтов. «Мы наблюдаем с вами потихонечку вектор смещения напряжения в сторону китайских взаимоотношений, потому что Европейский союз остро ставит вопрос о неэффективности санкционной политики в отношении России», — говорит Булах. Он дополнил, что на фоне этих санкций ЕС терпит колоссальные убытки.