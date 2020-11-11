11 ноября 2020

«Дело Навального» хотят обсудить в ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Россия может внести в повестку ООН «дело Навального» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Россия может вынести дело блогера Алексея Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя допустил, что для других участников беседы это будет неприятный разговор.

«Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора — это неправда… Мы ничего не боимся, ничего не скрываем», — заявил Небензя в разговоре с РИА «Новости».

По мнению российского дипломата, другие страны «побаиваются» публично обсуждать эту тему. По его словам, многие из них понимают, что это «может быть развернуто и в другую сторону». Небензя рассказал, что власти страны взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным, при этом он не знает, чем закончится это дело.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи, его вывезли в Германию, где он находится на лечении. Блогер встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом некоторые СМИ считают, что активность Навального в соцсетях контролируется западными спецслужбами. Ранее член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев предположил, что блогер не скоро прилетит Россию, поскольку у него нет повестки для яркого возвращения.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...