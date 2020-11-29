Вирусолог: людей от новой смертоносной эпидемии отделяет немного

Александр Чепурнов напомнил о высокой смертности от птичьего гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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От смертельной эпидемии птичьего гриппа людей спасает только то, что он не передается от человека к человеку. Об этом рассказал РИА «Новости» вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Единственное, что пока нас защищает — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено», — сказал Чепурнов. Врач отметил, что птичий грипп обладает высочайшей летальностью. Он почеркнул, что вирусы умеют адаптироваться к новому хозяину, и удается им это легко.

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