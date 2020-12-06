Зимняя сессия для студентов в России пройдет в новом формате

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, тетрадь, школа, уроки
37% вузов работают в дистанционном режиме из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Зимняя сессия для студентов в этом году пройдет в онлайн формате. В прошлом году она проходила в традиционном режиме. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не планируется», — сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, она пройдет в онлайн формате. Фальков отметил, что из-за коронавируса только 37% вузов и их филиалов в России перешли на дистанционное обучение.

Ранее Фальков сообщил, что в России вырастет число бюджетных мест в вузах в сфере IT, здравоохранения и образования. Уже в этом году было добавлено 11 400 бюджетных мест. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления гражданам, ставшим инвалидами после окончания вуза, права получения бесплатного второго профессионального образования в случае, если они не могут работать по специальности, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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