В Судане более 60 погибших в результате удара БПЛА по лагерю беженцев

В результате удара погибли в том числе женщины и дети
В результате удара погибли в том числе женщины и дети

В результате удара беспилотника по лагерю для беженцев в суданском городе Аль-Фашир погибло более 60 человек. Инцидент произошел 11 октября, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местных врачей, авиаудар пришелся на центр временного размещения «Дар аль-Аркама», расположенный на территории Суданского университета.

«Медицинские источники в Аль-Фашире сообщают: 60 человек погибли в результате обстрела силами оперативной поддержки убежища в городе», — говорится в telegram-канале СМИ. Как уточняет британская газета The Guardian со ссылкой на данные городского комитета сопротивления, военизированная группировка RSF нанесла удар по центру размещения, где находились мирные жители, в том числе женщины и дети.

Комитет Аль-Фашира сообщил, что тела погибших людей остались под завалами, а многие пострадавшие нуждаются в срочной медицинской помощи. Представители комитета назвали произошедшее «кровавой бойней» и обратились к международному сообществу с призывом вмешаться для предотвращения новых атак и оказания гуманитарной поддержки. Ситуация в регионе остается крайне напряженной: с апреля 2023 года в Судане продолжаются вооруженные столкновения между армией страны и силами RSF, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения и вынужденному переселению десятков тысяч людей.

