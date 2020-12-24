Туристы в конце 2020 года отдали предпочтение российским направлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На новогодние каникулы российские туристы предпочли остаться в России. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Казань и Крым. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Направлением номер один стала Россия. На втором месте Турция, но окрыв гигантский — в 10 раз меньше. Туристов, прежде всего, интересует Краснодарский край, в том числе Сочи и Красная Поляна. Следом идет Крым — вариант для любителей более теплой погоды. Спросом пользуются туры в Архыз и Приэльбрусье», — рассказал URA.RU Мкртчян.

Санкт-Петербург вышел из топа самых популярных туристических направлений после того, как власти города объявили о новых ограничениях против коронавируса. «В качестве культурного направления стала продаваться Казань, так как там в Новый год других ограничений не анонсировали», — добавил Мкртчян. Общие показатели отрасли туризма в РФ, по его словам, в 2020 году просели в пять раз.

С Мкртчяном согласился председатель Клуба защиты прав туристов и бывший зампредседателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. «Спад отрасли катастрофически большой. Чтобы вернуться к показателям 2019 года, нам потребуется несколько лет. Люди боятся путешествовать. Но боятся не COVID, а поведения властей государств. Никто не хочет, чтобы во время поездки, к примеру, вдруг прекратилось авиасообщение какой-то страны с Россией, как это произошло сейчас с Великобританией», — рассказал Давыденко.

Россия, как и многие другие страны, приостановила авиасообщение с Великобританией в середине декабря, напоминает телеканал 360. Причиной стало обнаружение в Соединенном Королевстве нового штамма COVID-19.

Ранее в Ростуризме рассказали, когда россияне снова смогут путешествовать без ограничений. Глава ведомства Зарина Догузова спрогнозировала, что это случится не раньше второй половины 2021 года.