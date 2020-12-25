МВД установило новые критерии для оценки автошкол

МВД России подготовило проект правительственного постановления, определяющий показатели, по которым Госавтоинспекция будет оценивать работу автошкол. Соответствующий документ
Всего для оценки автошкол выделено шесть показателей. Фиксироваться будет доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, доля проваливших экзамены и количество погибших и пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей. «Сведения о показателях результатов деятельности образовательных организаций размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции», — говорится в документе.
Ранее в МВД рассказали о проекте нового регламента о сдаче экзамена на автоправа, сообщает RT. Инициатива должна будет сделать процедуру сдачи экзамена более прозрачной. До этого автоэксперт Юрий Антипов предлагал привлекать к ответственности не только виновников ДТП, но и автошколы, выдавшие им права, пишет агентство Nation News.
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