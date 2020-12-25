МВД установило новые критерии для оценки автошкол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодромы Кургана, учебный автомобиль, автошкола воа
Оцениваться будут не только результаты экзаменов, но и дальнейшее поведение выпускников за рулем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

МВД России подготовило проект правительственного постановления, определяющий показатели, по которым Госавтоинспекция будет оценивать работу автошкол. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Всего для оценки автошкол выделено шесть показателей. Фиксироваться будет доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, доля проваливших экзамены и количество погибших и пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей. «Сведения о показателях результатов деятельности образовательных организаций размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции», — говорится в документе.

Ранее в МВД рассказали о проекте нового регламента о сдаче экзамена на автоправа, сообщает RT. Инициатива должна будет сделать процедуру сдачи экзамена более прозрачной. До этого автоэксперт Юрий Антипов предлагал привлекать к ответственности не только виновников ДТП, но и автошколы, выдавшие им права, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...