Экономист ответил, как новая работа Чубайса отразится на рубле

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Спецпредставителю президента РФ по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу предстоит решить проблему с поставками в Европу, так как через несколько лет Россия будет нести потери из-за «климатического законодательства ЕС», что скажется на курсе рубля. Такое мнение выразил заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

Эксперт напомнил, что последнее заседание Совбеза РФ было посвящено новому закону ЕС о климате. «Уже через три года мы будем нести потери на европейских поставках из-за необходимости платить за „излишние выбросы“. Чубайсу будет чем заняться, а курс рубля от этого „перетягивания экономического одеяла“ на ЕС не укрепится», — высказался в беседе с агентством Nation News Гольдфайн.

Ранее сам Чубайс предупреждал, что российские экспортеры могут столкнуться с повышенными пошлинами на ввоз товаров с высоким углеродным следом в страны Евросоюза. Он подчеркнул, что даже если Россия выполнит все обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и сократит выбросы парниковых газов к 2030 году на 30-35% к уровню 1990 года, для стран ЕС этого может быть недостаточно, так как они взяли на себя обязательство снизить выбросы к 2030 году на 40%.