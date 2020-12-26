Экономист ответил, как новая работа Чубайса отразится на рубле

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Спецпредставителю президента РФ по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу предстоит решить проблему с поставками в Европу, так как через несколько лет Россия будет нести потери из-за «климатического законодательства ЕС», что скажется на курсе рубля. Такое мнение выразил заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

Эксперт напомнил, что последнее заседание Совбеза РФ было посвящено новому закону ЕС о климате. «Уже через три года мы будем нести потери на европейских поставках из-за необходимости платить за „излишние выбросы“. Чубайсу будет чем заняться, а курс рубля от этого „перетягивания экономического одеяла“ на ЕС не укрепится», — высказался в беседе с агентством Nation News Гольдфайн.

Ранее сам Чубайс предупреждал, что российские экспортеры могут столкнуться с повышенными пошлинами на ввоз товаров с высоким углеродным следом в страны Евросоюза. Он подчеркнул, что даже если Россия выполнит все обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и сократит выбросы парниковых газов к 2030 году на 30-35% к уровню 1990 года, для стран ЕС этого может быть недостаточно, так как они взяли на себя обязательство снизить выбросы к 2030 году на 40%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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