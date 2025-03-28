Появились подробности ночной атаки ВСУ на Саратов

Бусаргин: ВСУ атаковали Саратовскую область БПЛА, пострадавших нет
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Атака дронов не привела к жертвам в Саратовской области
Атака дронов не привела к жертвам в Саратовской области Фото:
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В Саратовской области успешно сбиты беспилотники, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих и заявил, что, по предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки нет.

Кроме того, Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 19 БПЛА над территорией Саратовской области. Также стало известно о том, что в саратовском аэропорту Гагарин были временно введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

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В Саратовской области успешно сбиты беспилотники, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. «На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих и заявил, что, по предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки нет. Кроме того, Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 19 БПЛА над территорией Саратовской области. Также стало известно о том, что в саратовском аэропорту Гагарин были временно введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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