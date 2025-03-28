Появились подробности ночной атаки ВСУ на Саратов

В Саратовской области успешно сбиты беспилотники, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих и заявил, что, по предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки нет.
Кроме того, Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 19 БПЛА над территорией Саратовской области. Также стало известно о том, что в саратовском аэропорту Гагарин были временно введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.