«В городе кружки потрясло»: вдова Валентина Юдашкина — о землетрясении в Таиланде

Вдова знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марина сейчас отдыхает в Таиланде, куда она прилетела задолго до разрушительного землетрясения в Бангкоке. Как сейчас обстоят дела на острове Пхукет, Юдашкина рассказала в беседе с URA.RU.
«До нас пока ничего не дошло, все спокойно. Слышала, в городе немного кружки потрясло и все. Я же была в этот момент на море, там ничего не чувствовалось вообще», — рассказала Юдашкина.
На острове Марина отдыхает вместе с дочерью Галиной, ее мужем Петром и маленькими внуками: Анатолием-Авраамом, Аркадием-Аароном и Агатой-Ариеллой. Сегодня они отправились на остров Пхипхи, расположенный между материком и островом Пхукет. Там они отмечают день рождения Аркадия. Галина в запрещенной соцсети делится красочными счастливыми семейными кадрами с яхты, где никакого намека на катаклизм.
Марина отметила, что землетрясение до них не дошло, ощущались лишь легкие толчки, поэтому за внуков они не переживают, прерывать отдых не планируют.
28 марта в Бангкоке произошло землетрясение, в результате которого обрушилось высотное здание. Под завалами находится не менее 43 рабочих. В столице Таиланда объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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