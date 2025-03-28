«В городе кружки потрясло»: вдова Валентина Юдашкина — о землетрясении в Таиланде

Вдова Юдашкина Марина: домой из-за землетрясения в Таиланде не собираемся
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Юдашкина с семьей не собирается прерывать отдых
Марина Юдашкина с семьей не собирается прерывать отдых Фото:

Вдова знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марина сейчас отдыхает в Таиланде, куда она прилетела задолго до разрушительного землетрясения в Бангкоке. Как сейчас обстоят дела на острове Пхукет, Юдашкина рассказала в беседе с URA.RU.

«До нас пока ничего не дошло, все спокойно. Слышала, в городе немного кружки потрясло и все. Я же была в этот момент на море, там ничего не чувствовалось вообще», — рассказала Юдашкина.

На острове Марина отдыхает вместе с дочерью Галиной, ее мужем Петром и маленькими внуками: Анатолием-Авраамом, Аркадием-Аароном и Агатой-Ариеллой. Сегодня они отправились на остров Пхипхи, расположенный между материком и островом Пхукет. Там они отмечают день рождения Аркадия. Галина в запрещенной соцсети делится красочными счастливыми семейными кадрами с яхты, где никакого намека на катаклизм.

Марина отметила, что землетрясение до них не дошло, ощущались лишь легкие толчки, поэтому за внуков они не переживают, прерывать отдых не планируют.

28 марта в Бангкоке произошло землетрясение, в результате которого обрушилось высотное здание. Под завалами находится не менее 43 рабочих. В столице Таиланда объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Вдова знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марина сейчас отдыхает в Таиланде, куда она прилетела задолго до разрушительного землетрясения в Бангкоке. Как сейчас обстоят дела на острове Пхукет, Юдашкина рассказала в беседе с URA.RU. На острове Марина отдыхает вместе с дочерью Галиной, ее мужем Петром и маленькими внуками: Анатолием-Авраамом, Аркадием-Аароном и Агатой-Ариеллой. Сегодня они отправились на остров Пхипхи, расположенный между материком и островом Пхукет. Там они отмечают день рождения Аркадия. Галина в запрещенной соцсети делится красочными счастливыми семейными кадрами с яхты, где никакого намека на катаклизм. Марина отметила, что землетрясение до них не дошло, ощущались лишь легкие толчки, поэтому за внуков они не переживают, прерывать отдых не планируют. 28 марта в Бангкоке произошло землетрясение, в результате которого обрушилось высотное здание. Под завалами находится не менее 43 рабочих. В столице Таиланда объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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