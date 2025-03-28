В Курской области погиб майор Тибилов

Майор Марат Тибилов, награжденный званием Героя России, погиб в Курской области в ходе выполнения служебной задачи. Эту информацию предоставила пресс-служба Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сообщили в ведомстве. В феврале текущего года Владимир Путин, президент России, вручил Марату Тибилову высшую государственную награду — «Золотую Звезду» Героя России.
Майор Марат Тибилов, служивший офицером в спецназе Росгвардии, погиб во время выполнения служебных обязанностей. Руководство и коллеги по службе выразили глубокие соболезнования семье и друзьям Марата Тибилова. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поделился информацией о том, что майор Тибилов принимал активное участие в отражении атаки украинских войск, произошедшей 5 января.
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