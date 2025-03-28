В Курской области погиб майор Тибилов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении боевых задач
Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении боевых задач Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Майор Марат Тибилов, награжденный званием Героя России, погиб в Курской области в ходе выполнения служебной задачи. Эту информацию предоставила пресс-служба Росгвардии.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сообщили в ведомстве. В феврале текущего года Владимир Путин, президент России, вручил Марату Тибилову высшую государственную награду — «Золотую Звезду» Героя России. 

Майор Марат Тибилов, служивший офицером в спецназе Росгвардии, погиб во время выполнения служебных обязанностей. Руководство и коллеги по службе выразили глубокие соболезнования семье и друзьям Марата Тибилова. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поделился информацией о том, что майор Тибилов принимал активное участие в отражении атаки украинских войск, произошедшей 5 января.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Майор Марат Тибилов, награжденный званием Героя России, погиб в Курской области в ходе выполнения служебной задачи. Эту информацию предоставила пресс-служба Росгвардии. «Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сообщили в ведомстве. В феврале текущего года Владимир Путин, президент России, вручил Марату Тибилову высшую государственную награду — «Золотую Звезду» Героя России.  Майор Марат Тибилов, служивший офицером в спецназе Росгвардии, погиб во время выполнения служебных обязанностей. Руководство и коллеги по службе выразили глубокие соболезнования семье и друзьям Марата Тибилова. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поделился информацией о том, что майор Тибилов принимал активное участие в отражении атаки украинских войск, произошедшей 5 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...